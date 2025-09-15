書類を束ねたり、髪をまとめたり、洗濯物を吊るしたり。日常生活のあらゆるシーンで活躍するクリップ。出番が多いものだからこそ、目にも楽しいお気に入りを見つけて。熟練の職人技で真鍮棒をエレガントなト音記号型に\20,350（SOURCE objects）4世代にわたり、オーストリアのウィーンで伝統的なクラフトマンシップを受け継ぐ『カール・オーボック』のクリップ。熟練の職人技が光る曲線美や真鍮の艶やかな質感にもうっとり。古紙で