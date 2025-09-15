みなさんは、自分が告白された後にどのような行動を取っていたかを覚えていますか？きっと意識している人はあまり多くはないのではないでしょう。しかし、振られた方はきっちりと覚えているもの。振られ方がトラウマになり、「もう恋なんてしたくない・・・。」と思うケースまでもあるようです。それでは、一体どのような行動がＮＧとなるのでしょうか？今回は「振った男性にさらにショックを与える行動」をご紹介します。【１】「