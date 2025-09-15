乃木坂４６の佐藤璃果が１５日までに自身のＳＮＳを更新。大阪・関西万博での最新ショットが話題を呼んでいる。８月２６日・２７日に大阪・関西万博で開催されたロボット競技会「ＸＲＯＢＯＣＯＮ（エクスロボコン）」にゲスト出演した佐藤。インスタグラムを更新し、「先月、ＸＲＯＢＯＣＯＮにゲスト出演した時にちらっと行けた大阪万博」とつづり、ミャクミャクのオブジェと撮影した写真など、万博を楽しむ姿を公開した。