◆世界陸上第３日（１５日、国立競技場）男子マラソンが国立競技場発着で行われ、３０キロを１時間３２分２７秒で通過した。この５キロのラップタイムは１５分１６秒とペースアップし、いよいよ勝負どころに入った。日本歴代５位（２時間５分３９秒）の近藤亮太（２５）＝三菱重工＝が先頭集団で踏ん張っている。日本歴代３位（２時間５分１６秒）の吉田祐也（２８）＝ＧＭＯインターネットグループ＝は２５キロ手前で、パリ