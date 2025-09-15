「私はブスだから、恋愛経験もなくて……。自分が結婚できるなんて思ってもいなかったので、今までご祝儀を払ってばかりだった結婚式を自分が開けるなんて、夢みたいでした」そう話す宮崎しおりさん（仮名・43歳）は昨年、マッチングアプリで出会った男性と結婚。しかし、義母から言われた“衝撃的な一言”に傷つき、憧れだった結婚式を断念してしまいました。◆容姿をからかわれたトラウマを乗り越えて婚活をスタート！しおり