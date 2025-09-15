山を登って神仏と静かな時間を過ごす、そんな非日常を味わえるのが「宿坊（しゅくぼう）」。かつては修行者や参拝者のための宿泊施設でしたが、近年は一般の旅行者でも泊まれる場所が増えています。泊まってみたい宿坊の魅力と、日本各地の代表的な宿坊6選を『山の神様に会いに行く』の著者であり、国内外の山に多数登ってきた人気占い師・大串ノリコさんに教えていただきました。◆宿坊に泊まると何がいい？ 4つのメリット