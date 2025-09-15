パートナーに不満を感じることは、誰にでも起こりうることですよね。夫婦でも、どうしても理解し合えない部分があるかもしれません。いくた はな(@iktaa222)さんの実体験を描いたこのエッセイ漫画では、夫に期待しては失望を繰り返す姿に、多くの人が共感することでしょう。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。『夫を泣かせた話』をごらんください。