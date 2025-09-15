今年度中200台のFCEVタクシーを導入トヨタ自動車は、東京都が9月3日に発足させた『水素で世界をリードする東京』を目指す新たなプロジェクト『TOKYO H2（トウキョウ・エイチトゥ）』に参画した。【画像】トヨタの水素社会の実現へのこれまでの取り組み全58枚官民連携で進める本プロジェクトでは、燃料電池タクシーの普及拡大を皮切りとして、トヨタのクラウンが導入される予定である。今回導入されるクラウンは燃料電池自動車（F