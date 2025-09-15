大相撲九月場所＞◇初日◇14日◇東京・両国国技館【映像】「ほっそり美脚」の巨漢力士身長184.5センチ、体重164.2キロという恵まれた体格の28歳力士が土俵に登場。そんな中、意外とも言える脚の細さに注目が集まり「脚が細すぎ」「お腹と手足でバグ起きてる」など驚きの声が寄せられる一幕があった。その力士とは序ノ口八枚目・京の里（伊勢ノ海）。京都府京都市右京区出身で、平成二十七年三月場所に初土俵を踏んでいる。