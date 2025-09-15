ボクシングの世界選手権男子70キロ級決勝でパンチを放つ岡沢セオン（右）＝リバプール（（C）WorldBoxing＃WBCLiverpool2025）アマチュアボクシングの世界選手権は14日、英国のリバプールで行われ、男子70キロ級決勝で29歳の岡沢セオン（INSPA）はトレハン・サビルハン（カザフスタン）に2―3で敗れ、銀メダルだった。左ボディーを効果的に当てたが、積極的に前に出た相手に小差で屈し「純粋に悔しい。世界で一番強いボクサー