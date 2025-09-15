失敗をしてしまったとき、「後ろを振り向かず、前を向こう」と前向きに切り替えようとする人は多いのではないでしょうか。しかしInstagramで日常のライフハックを発信している増田さんは、この考え方に一石を投じ話題を集めています。一般的には「過去は変えられない、だから未来を変えよう」と語られることが多いものの、増田さんは「むしろ逆ではないか」と考えます。【漫画】『過去は「変えられる」んだぞ』（全編を読む）たと