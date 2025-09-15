14日夜、横手市の県道を歩いて渡っていた68歳の女性が普通乗用車にはねられて死亡しました。事故があったのは横手市十文字町十五野新田の県道です。横手警察署の調べによりますと、14日午後8時50分ごろ、県道を歩いて渡っていた女性が、左側から走ってきた普通乗用車にはねられました。はねられたのは現場の目の前に自宅がある高橋純子さん68歳で、首などを強く打って横手市内の病院に運ばれましたがおよそ1時間後に死亡しています