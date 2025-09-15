こども家庭庁が今夏に公表したデータによれば、「放課後児童クラブ」（いわゆる学童クラブ）の登録児童数はおよそ156万人にのぼり、過去最多を更新した。背景には、物価高騰などの社会情勢の変化に伴う共働き家庭の増加がある。そうしたなか、学童クラブの利用料を無償化する自治体が現れはじめた。各地の担当者に話を聞くとともに、制度的な課題等について専門家にも取材した。 【画像】霞ヶ関にある「こども家庭庁