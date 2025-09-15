【エルサレム共同】イスラエル国防省は14日、パレスチナ自治区ガザでの戦闘開始後、2万人以上のイスラエル兵が治療を受けており、うち半数を超える1万人以上に心的外傷後ストレス障害（PTSD）といった心理的症状があると発表した。イスラエル軍はガザ中心都市、ガザ市制圧を目指す中、戦闘が兵士にも重い負担となっている現状が浮き彫りとなった。発表によると、2万人以上の兵士のうち半数は30歳未満で、64％が予備役。症状の