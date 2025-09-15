車中泊で全国を旅する女性画家がいる。その女性画家が1年間の定住先に選んだのは、新潟県弥彦村にある国登録の有形文化財「旧鈴木家住宅」。女性画家が歴史的な古民家で暮らすことを選んだ理由と1枚の巨大な絵と向き合う挑戦に迫った。 ■築223年の古民家で生活 新築を思わせる整った寝室の扉を開けると、そこに広がるのは築223年の日本家屋。新潟県弥彦村にある国登録有形文化財・旧鈴木家住宅だ。 ここに6月から暮らして