３４年ぶりに開催されている東京世界陸上でＴＢＳのアンバサダーを務める女優の今田美桜の姿が連日注目を集めている。開幕日はポニーテールに、さわやかな白の衣装で登場。１４日の２日目はピンクのトップス姿で織田裕二とともに男子１００メートル決勝などを伝え、番組を彩った。ＳＮＳなどでは「今日はピンクでアップヘアの可愛い感じででこれもいい」、「白もピンクもどっちも可愛さの暴力すぎてエモい」、「あんなにピン