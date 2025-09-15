来年１月１７、１８日に行われる大学入学共通テストの出願が、あす１６日から始まる。今回からウェブ出願となり、これまで学校を通じて出願していた高校３年生も個人で手続きを行うことになった。高校側は事前説明会を開くなど、ミスの防止に力を入れている。東京都中央区の私立開智日本橋学園高校は今月初旬、生徒向けにウェブ出願の事前説明会を開き、志望大学を受験するために必要な教科や出願サイトの操作方法などを確認し