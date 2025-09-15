【ウィーン共同】ルーマニア外務省は14日、ロシアの無人機1機が13日に領空を侵犯したとして、ロシアの駐ルーマニア大使を呼び出し「容認できない無責任な行為だ」と強く抗議した。タス通信によると、大使は無人機がどこの国のものかを示す客観的な証拠はないとして、ウクライナ政府による「新たな挑発行為だ」と主張した。ルーマニア国防省は14日の声明で、無人機はロシアがウクライナ攻撃に使用している機体だったと発表。無