9月15日は敬老の日です。7月1日現在の県人口およそ88万2000人のうち35万5000人余りが65歳以上で、高齢化率がはじめて40パーセントを超えました。9月15日は老人福祉法の定める「老人の日」で、今年は敬老の日と重なっています。これに合わせて県は県全体と市町村別の高齢化率を発表しました。7月1日現在の県人口は88万1992人でこのうち65歳以上は35万5292人でした。高齢化率は調査開始以来はじめて40％を超えて40・3％となり