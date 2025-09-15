パリのリヨン駅で発車を待つTGV。パリに「（国鉄）パリ駅」はなく、SNCFの７駅からそれぞれの方面に向けた列車が発車します今回は趣向を変えて海外鉄道の話題。ズームインするのはフランス。フランス国鉄（SNCF）の営業キロは全土で約３万キロ。JR、私鉄、公営交通などをあわせた日本の鉄道の全営業キロ（約2万7000キロ）をしのぎます。フランスの鉄道……、最高速度320キロの高速列車「TGV」（ティージーヴイ。フランス語読みでは