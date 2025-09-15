夫の実家に｢出入り禁止｣になってしまった別姓夫婦は、親子関係の悪化をどうやって乗り越えたのか？（写真：takeuchi masato／PIXTA）夫婦別姓をめぐる議論は長年続いているが、「家族のアイデンティティー」を理由に消極的な意見が国会の審議の場で出るなど、いまだに進展は見えていない。だが本当に名字が”家族のアイデンティティー”を左右するのか？家族で姓が違うことは子どもに影響があるのか？本連載では、夫婦別姓を選び暮