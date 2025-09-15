家族や利用者の移動をサポートする車椅子介助。一見シンプルに思えるかもしれませんが、安全で快適な介助を行うには、実は多くの配慮と正しい技術が求められます。室内・屋外での移動時の注意点、段差の昇降方法、そして利用者の体調確認など、介助者が気をつけるべきポイントについて、介護福祉士の大野さんに解説して頂きました。 監修介護福祉士：大野 喜久弥（介護福祉士） 介護、福祉、医療特化ライター。