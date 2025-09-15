「ミス・アース・ジャパン2017」で「グラビアオブザイヤー2024」受賞のモデル斎藤恭代（29）が14日までに、インスタグラムを更新。入浴ショットを投稿した。「新規カット39点更新されました沢山見てくれたら嬉しいです」とつづり、ビキニ水着の濡れ髪姿で、温泉マークが描かれた赤いのれんから体を出すショットや、浴槽内でスタッフが桶で肩からお湯をかけ、ランジェリーが透けてしまう動画も公開した。ファンやフォロワーからも