レスリング女子で五輪３大会連続金メダルを獲得した吉田沙保里さんが１４日、自身のインスタグラムに新規投稿。上戸彩の誕生日会に参加した様子を公開した。「屋形船でのお誕生日会今日、４０歳のお誕生日を迎えた彩ちんのお祝いに行ってきました」とつづった吉田さん。「お誕生日会には彩ちんの事が大好きな仲良しメンバーが集まって皆んなで大盛り上がりでした誕生日当日に大好きな彩ちんのお祝いをする事ができて嬉しか