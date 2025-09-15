■MLBジャイアンツ 2ー10 ドジャース（日本時間15日、オラクル・パーク）ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのジャイアンツ戦に“1番・DH”で出場し、この日は6打数1安打（2三振）で2戦連発はならず。チームは2桁10得点の快勝で2連勝。同地区2位のパドレスも勝ったため、ゲーム差2.5は変わらず、優勝マジックは1つ減り「10」に。本塁打王争いリーグ2位の大谷は、前日49号を放ったがリーグトップのK.シュワバー（32、フィリーズ