2016年に発生した熊本地震では、19万棟以上の住宅が被害に遭った先日、ロシア・カムチャツカ半島沖で大きな地震が発生した。南海トラフ地震も迫っているという。一方で、都市直下にある活断層への注意も必要だ。100万人超もの人口を抱える大都市で地震が起これば、被害は計り知れない。今、最も危険なS〜Aランクの都市直下活断層を報告する。【地図】活断層マップ＊＊＊■人口100万人超都市の地下に活断層がある！7月30日に発