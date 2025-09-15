お笑いコンビ・かまいたちの山内健司が11日、公式YouTubeチャンネル『かまいたちチャンネル』に出演。20年間温め続けている“夢”を打ち明けた。かまいたち・山内健司○「優勝者には1億円」「一回負けたら終わり」公開された動画では、人生でやっておきたい“バケットリスト”を発表。山内が、「ずっと言ってるので実現したいと思ってるのが、“じゃんけん大会”開催」と語ると、相方・濱家隆一は、「出会ったときから、20年前から