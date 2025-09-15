ファミリーマートは9月16日、「贅沢な香り広がる ほぼカニ汁」(278円)を全国のファミリーマートで発売する。「贅沢な香り広がる ほぼカニ汁」(278円)プライベートブランド「ファミマル」の"具を味わう"シリーズは、2023年10月より発売を開始し、おかずのようなカップみそ汁・スープとして展開している。今回、カネテツデリカフーズのカニ風味かまぼこ「ほぼカニ」を使用した、ほぼカニ汁を発売する。「贅沢な香り広がる ほぼカニ汁