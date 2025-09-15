大相撲九月場所＞◇初日◇14日◇東京・両国国技館【映像】実際の様子大相撲九月場所初日、突如、館内に響いた観客の“ものすごい声”にファンが驚き、困惑する一幕があった。それは十両二枚目・琴栄峰（佐渡ヶ嶽）と十両筆頭・欧勝海（鳴戸）の取組前の出来事だった。いよいよ開幕した九月場所。初日独特の緊張感が館内を包む中で、琴栄峰と欧勝海は四股を踏むなど、取組前のルーティンを行っていた。琴栄峰の見事な四股に