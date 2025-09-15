ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が14日、自身のインスタグラムを更新。近影を投稿した。瀧山アナは「秋が近づいていて嬉しい」とコメントし、夜道でガードレールにもたれかかるショットをアップ。ジーンズにショート丈のトップスというカジュアルなスタイルで、おへそをちらりと見せている。この姿にフォロワーからは「目の保養」「お!美人」「スタイルよくて綺麗」「かわいすぎでは」とコメントが寄せられている。