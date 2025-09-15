15日より、AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグフェーズがスタートする。昨季はサウジアラビアのアル・アハリが決勝で川崎フロンターレを撃破して優勝を果たしており、今季も強力助っ人を多数揃えるサウジアラビア勢が優勝候補の筆頭だろう。サウジアラビア勢有利の背景には、昨季と同じフォーマットも影響している。昨季同様、今季も準々決勝以降はサウジアラビアでのセントラル開催の予定となっていて、ここは明ら