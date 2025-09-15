今年5月にブラジル代表監督に就任し、2026ワールドカップ制覇の目標へ準備を進めているカルロ・アンチェロッティ。アンチェロッティ就任前までブラジルは混乱状態にあったが、アンチェロッティ就任後は2026ワールドカップ南米予選でも安定して勝ち点を稼ぎ、南米予選突破を決めた。『ESPN』によると、アンチェロッティもブラジル代表での仕事に早くも手応えを掴んでいるようで、2026ワールドカップ終了後も契約を延長する考えがあ