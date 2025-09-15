シャビ・アロンソ体制で快調なスタートを切っていたレアル・マドリードに思わぬアクシデントだ。最終ラインの重要戦力であるDFアントニ・リュディガーが左太腿を痛めてしまい、3ヶ月ほど離脱することに。今夏にボーンマスからDFディーン・ハイセンを加えているとはいえ、リュディガーを3ヶ月も失うのは痛手だ。この発表を受け、スペイン『MARCA』は過去2シーズンの疲労が出てしまったのではないかと取り上げている。昨季もレアルは