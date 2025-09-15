今夏リヴァプールを離れ、レアル・マドリードへと移籍したDFトレント・アレクサンダー・アーノルド。しかし、レアルのポジション争いは甘くない。アーノルドが務める右サイドバックには経験豊富なダニエル・カルバハルも構えていて、指揮官のシャビ・アロンソはここまで2人をローテーションさせている。開幕節のオサスナ戦と第3節のマジョルカ戦はアーノルドが先発し、第2節のオビエド戦と第4節レアル・ソシエダ戦はカルバハルが先