「また忙しい一日が始まる」「ああ、やることが山積みだ」そんな言葉を心の中でつぶやいていませんか？もしそうだとしたら、脳はその通りの現実を探しに行きます。逆に、たった一言を口にするだけで、収入も人間関係も好転していくとしたら、知りたくありませんか。話題の書籍『奇跡が起きる 毎朝1分日記』の著者・三宅裕之氏は、「その魔法の一言こそが『ありがとう』だ」と指摘します。脳は「感謝の答え」を探し始める人間の脳は