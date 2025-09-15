ナ・リーグ東地区首位のフィリーズが１４日（日本時間１５日）、プレーオフ進出を決めた。この日のロイヤルズ戦には３―１０で敗れたが、ワイルドカード争い４位で対象チームとなるジャイアンツがドジャースに敗れたことで確定した。プレーオフ進出決定は前日のブルワーズに次いで２チーム目。フ軍は地区優勝マジック１としていたが、ロイヤルズに敗れ、また地区２位メッツが勝ったことで、持ち越しとなった。