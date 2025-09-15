中国の何立峰副首相（左）と米国のベセント財務長官＝14日、スペイン・マドリード（米財務省提供・ロイター＝共同）【マドリード共同】米国と中国は15日、スペインのマドリードで2日目の閣僚級貿易協議を開く。関税や、中国系動画投稿アプリ「TikTok（ティックトック）」の米国事業売却について議論。ティックトックは米国が経済安全保障上の懸念を持ち、サービス存続には中国資本から切り離す必要があるが、中国側の承認が必要