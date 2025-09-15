【ワシントン共同】トランプ米大統領は14日、ロシアのウクライナ侵攻を巡り、欧州が原油以外も含めた広範な分野で対ロシア制裁を強化すべきだとの考えを示した。「天然ガスだろうが構わない。ロシアから買ってはならない」と強調した。