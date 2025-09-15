All About ニュース編集部では、2025年9月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女238人を対象に、「道の駅」に関するアンケートを実施しました。その中から、旅の目的地にしたいと思う「長崎県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：させぼっくす99（佐世保市）／37票「道の駅 させぼっくす99」は、国道沿いにありアクセス抜群の観光拠点。佐世保バーガーをはじめとした地元グルメやお土