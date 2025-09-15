京都府城陽市消防本部トップの消防長が、勤務時間中に、インターネットの車の愛好家向けの交流サイトに投稿していたことがわかった。市の聞き取りに投稿を認めており、市は１０日付で消防長を文書訓告にした。市によると、消防長は昨年１１月〜今年８月の勤務時間中、ハンドルネーム（通称）を使い、サイトに自身の車に取り付けた部品や、車で行った場所などについて、私物のスマートフォンで写真とともに十数回投稿していたと