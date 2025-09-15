ジャイアンツ戦の9回、中前打を放つドジャース・大谷＝サンフランシスコ（共同）【サンフランシスコ共同】米大リーグは14日、各地で行われ、ドジャースの大谷はサンフランシスコでのジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で出場し、6打数1安打だった。チームは10―2で勝った。パドレスのダルビッシュはロッキーズ戦に先発し、5回0/3を4安打3失点で4勝目（5敗）を挙げた。試合は9―6。カブスの今永はレイズ戦で5回を7安打3失点で勝