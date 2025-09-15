俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の長女でモデル、フルーティストのＣｏｃｏｍｉが愛犬とのカフェタイムを公開した。Ｃｏｃｏｍｉは１５日までに、自身のインスタグラムを更新。「あむとかふぇ」と記し、愛犬を抱いて笑顔の写真を投稿。白のハットとトップス、デニムパンツ姿のコーディネートも披露した。この投稿には母の工藤、妹でモデルのＫｏｋｉ，を含めて多くのファンからいいねが付けられている。Ｃｏｃｏｍｉは、２