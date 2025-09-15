◆世界陸上第３日（１５日、国立競技場）男子マラソンが国立競技場発着で行われ、２０キロを１時間１分５４秒で通過した。この５キロのラップタイムは１５分２８秒。１キロ３分５秒前後の落ち着いたペースでレースは進んでいる。日本歴代３位（２時間５分１６秒）の吉田祐也（２８）＝ＧＭＯインターネットグループ＝、同５位（２時間５分３９秒）の近藤亮太（２５）＝三菱重工＝、パリ五輪男子マラソン日本代表（２３位）の