＜大相撲九月場所＞◇初日◇14日◇東京・両国国技館【映像】行司に“よもや”のハプニング 咄嗟の連係で回避土俵上で22歳の若手行司を襲うよもやのハプニングが発生。「行司ツラそう」「こんなの初めて」などファンがざわつく一幕があった。しかし、土俵下で控える行司が咄嗟の連係を見せ、若手行司のピンチを優しくフォロー。「交代ナイス」など称賛の声が寄せられた。序二段二十六枚目・幸奄美（立浪）と序二段二十五枚目・