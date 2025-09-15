今回は、「彼氏気取りのヤバい男」を撃退しようとした結果についてのエピソードを紹介します。彼氏気取りの男のヤバすぎる言動…「入社したばかりの頃、30代の男性社員Sさんに『これから頑張ってね』と言われ、緊張していた気持ちがほぐれました。で、それから数日後、Sさんに新入社員の歓迎会で再会し、『この前は話しかけてもらいありがとうございました』とお礼を伝えましたが、その日以来、なぜかSさんが私につきまとうように