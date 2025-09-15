本日9月15日（月）よる10時から日本テレビ系で放送の「月曜から夜ふかし」。今夜のラインナップは、「夜ふかし的敬老の日インタビュー」「街行く人のリアル孤独のグルメを調査した件」「夜ふかし的自由研究」を予定している。「夜ふかし的敬老の日インタビュー」では、放送日当日が敬老の日であることにちなみ、各地で出会った個性的なシニアたちに話を聞かせてもらった。鍵穴に差す油を切望する男性や老いらくの恋の行方に悩む男