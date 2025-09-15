「ノジマTリーグ 2025-2026シーズン」が14日、神奈川県のスカイアリーナ座間にて行われ、木下アビエル神奈川はトップおとめピンポンズ名古屋と対戦。マッチカウント4ー0で勝利して今季5勝目（1敗）を挙げた。第2マッチで起用され、今季初出場を果たしたのが張本美和。ホームの大声援に迎え入れられたなか、試合後に自身の戦いを振り返っている。 ■マカオから帰国後に参戦 「WTTチャンピオンズマ