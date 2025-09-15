「広島６−８ヤクルト」（１４日、マツダスタジアム）広島が激痛の１敗を喫した。逆転負けで連勝は３で止まり、３位ＤｅＮＡとのゲーム差は今季最大の６に拡大。２点を先制した直後の六回に暗転し、秋山翔吾外野手（３７）の落球で勝ち越し点を与えるなど一気に５失点した。最下位ヤクルトに３連敗だが、新井貴浩監督（４８）はベテランのミスを責めることはなかった。新井監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−六