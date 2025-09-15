「ジャイアンツ２−１０ドジャース」（１４日、サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手は九回の第６打席でラッキーな中前打を放ち、６タコを回避。連続試合出塁記録を１９へ伸ばし、１０点目のホームを踏んでキャリアハイの１３５得点をマークした。初球を打って高々と舞い上がった白球。大谷は打った瞬間にうつむき、一塁へゆっくり走ったが、打球は風にあおられて遊撃手と中堅手の間にポトリ。ラッキーな中前打となっ