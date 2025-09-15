ヘンリー王子（40）が、がん治療中の父チャールズ国王（76）との1年7カ月ぶりの再会を果たした。面会は10日夕方、ロンドンのクラレンス・ハウスで行われ、55分間にわたるプライベートなティータイムとなった。 【写真】ヘンリー王子とチャールズ国王疎遠のウィリアム皇太子は？ ヘンリー王子の車は午後5時21分に到着し、午後6時14分に退去。これは2024年2月の30分間の面会に